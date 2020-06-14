İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitapçığı dağıttı

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, 8.

sınıf öğrencilerine Liseye Giriş Sınavı (LGS) hazırlık için kitapçık dağıttı.


Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Nisan ve Mayıs ayı örnek soruları Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Ölçme Değerlendirme Merkezi İl Koordinatörü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik başkanlığında ve İl Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibi tarafından 1250 adet kitapçık basımı yapıldı. Basımı yapılan örnek sorular Muş merkeze bağlı 15 köy okulu ve 5 ilçede kırsal yerlerde yaşayan ve teknolojik açıdan dezavantajlı öğrencilere Ölçme Değerlendirme Merkezi Koordinatörlüğünde ilgili okul müdürleri tarafından dağıtımı yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.