Muş'ta 9 bin 670 binanın risk haritası çıkarıldı

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Muş'ta, yapıların risk haritasının çıkarılması çerçevesinde başlatılan çalışmalarda 9 bin 670 binanın risk haritası çıkarıldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili doğrudan etkileyen depremler sonrasında harekete geçen Muş Belediyesi, ‘yapıların risk haritası' ile ilgili başlattığı çalışmalarda sona geldi. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatlarıyla inşaat mühendislerinden oluşturulan 23 kişilik ekip, 17 mahallede bulunan 9 bin 670 binada yapım yılı, kat sayısı, taşıyıcı sistemi ve bağımsız bölümlerini tüm detayları ile inceleyerek kayıt altına aldı. Belediye Başkanı Feyat Asya, 17 mahallede bulunan binaların taramalarını yaptıklarını belirterek, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin akabinde bizlerde şehrimizde yeni bir süreç başlattık. Belediyemiz bünyesinde çalışan teknik elemanlar marifeti ile 17 mahallemizde bulunan binaların taramalarını yaptık. 2000 yılı öncesi ve sonrası yapılan binalarda zemin etüdünü gözden geçirdik. Yapı denetim mahiyetinde yapılan binalar ve ruhsatsız binaları bir bütün olarak taramalarını yaptık. Bu çerçevede şehir envanterimizi çıkardık. 17 mahallemizde bulunan 9 bin 670 binada çalışmalarımızı tamamladık. Bunlarla birlikte çalışmalarımızı kategorize ederek ilgili paydaşlarımızlarla birlikte yeni bir süreç başlatacağız. Şu an birçok kamu binamızın performans analizlerini yaptık. Bu şehri depreme dayanıklı bir şehir haline getireceğiz. İmar planlarımızı gözden geçirdik. Son meclis toplantısında radikal kararlar aldık. Bu anlamda şehrimizi depremlere ve afetlere dayanıklı bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

9 bin 670 binanın tespit çalışmasını tamamladıklarını dile getiren ekip koordinatörü ve inşaat yüksek mühendisi Taner Yiğit ise “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından afetlere hazırlık için Muş şehrinin risk haritasını çıkarmak için çalışma yaptık. Muş Belediyesinden 23 çalışma arkadaşımız ile birlikte 17 mahallede tespit çalışmamızı tamamladık. 9 bin 670 binanın tespit çalışmasını tamamladık. Yaptığımız tespit çalışmalarında Muş'ta kaç adet yapı olduğu, kat sayısı ve yapı şeklini inceleyerek tespitini yaptık. Özelikle 2000 yılı öncesi yapıları tespit ederek ilin risk haritasını çıkardık. Afete hazırlık aşamasında kullanacağımız risk haritası vatandaşların yararına bir çalışma olacaktır. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra valilik ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarının bir ön hazırlığı olur. Muş Belediyesi olarak özelikle 2005 yılı sonrasında yapılan yapıların tüm envanter bilgileri elimizde mevcuttur. 2000 yılı önce yapıların sahada tespitlerini yaptıktan sonra ofisteki arkadaşlarımız bu çalışmaları e-arşive dönüştürecekler. İş yerlerin rahat kullanmak için kolan kesme ve kolan daraltma ile ilgili de çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.