'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta 95 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 95 köy yolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 95 köy yolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldı.


Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 95 köy yolu, Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ulukaya grup köy yolunda yol açma çalışması yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak vatandaşların ulaşımını sağlamaya çalışıyor.


Yol açma çalışması yapan operatörlerden Nuri Bozkurt, etkili olan kar yağışı nedeniyle 95 köy yolunun kapandığını ve ekipler olarak elbirliğiyle yolları ulaşıma açmak için çalıştıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.