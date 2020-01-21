Muş'ta 95 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 95 köy yolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 95 köy yolu, Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ulukaya grup köy yolunda yol açma çalışması yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak vatandaşların ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

Yol açma çalışması yapan operatörlerden Nuri Bozkurt, etkili olan kar yağışı nedeniyle 95 köy yolunun kapandığını ve ekipler olarak elbirliğiyle yolları ulaşıma açmak için çalıştıklarını söyledi.