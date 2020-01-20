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Muş'ta 95 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı.


Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasıyla harekete geçen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açma çalışması başlattı. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların ulaşımının sağlanması için zorlu yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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