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Muş'ta 985 gram uyuşturucu ele geçirildi

Muş’ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği “Thor” ile yapılan aramada aracın tavanına zulalanmış 985 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Muş'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği “Thor” ile yapılan aramada aracın tavanına zulalanmış 985 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonların devam ettiği belirtildi. Polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği “Thor” ile yapılan aramada, aracın tavanına zulalanmış 985 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahsın işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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