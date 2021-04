Muş'ta “Afet Farkındalık” standı

Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından “2021 Afet Eğitim Yılı” kapsamında ‘Afet Farkındalık' standı kuruldu.

Muş Valiliği önünde kurulan stantta, deprem ve afet konularıyla ilgili vatandaşlara broşür dağıtılarak, bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Veysi As, 2021 yılının afet eğitim yılı kapsamında birçok özel ve kamu kurumuna afet farkındalık eğitimi verdiklerini söyledi. Meydana gelebilecek yangın, çığ, deprem gibi afet olaylarına karşı önlemlerin nasıl alınması gerektiği yönünde bilgilendirmelerde bulunduklarını kaydeden As, “İlimizde farklı yerlerde stantlar kurarak, yaklaşık 3 bin insana ulaşmamız gerekiyor. Bugün ise gönüllü arkadaşlarımızla birlikte burada kurduğumuz çadırda vatandaşlarımıza el broşürü dağıtarak onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Bingöl Karlıova, Muş üçgeninde fay hattı var. Ülke geneli düşündüğümüzde deprem bölgesi olduğumuzu biliyoruz. 1966 yılından buyana büyük bir deprem yaşamadık ama har an afete hazırlıklı olalım diye vatandaşımızın tamamına ulaşarak bilgilendirmeye çalışıyoruz” dedi.