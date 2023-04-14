İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta AK Parti milletvekili adayları tanıtım programı düzenledi

Muş’ta AK Parti milletvekili adayları tanıtım toplantısı düzenlendi.

Muş'ta AK Parti milletvekili adayları tanıtım toplantısı düzenlendi.


Muş Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan AK Parti Muş milletvekili adaylar, konvoy eşliğinde şehre geldi. AK Parti Muş İl Başkanlığı tarafından öğretmenevinde düzenlenen programda Genel Merkezin mülakatları sonucunda belirlenen 3 aday tanıtıldı. Programda AK Parti Muş milletvekili adayları Mehmet Emin Şimşek, Nur Ahmet Kılıçarslan ve Muhammed Bahaddin Işık da konuşma yaptı. Adayların partililerle fotoğraf çekmesiyle program sona erdi.

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