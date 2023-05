Muş'ta amatör spor kulüplerine 1 milyon 650 bin nakdi destek verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş'taki 77 amatör spor kulüplerine 1 milyon 650 bin TL maddi destek ve spor malzemesi desteği yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı çerçevesinde Muş'taki amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek yapıldı. Muş Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle 77 amatör spor kulüplerine 1 milyon 650 bin TL maddi destek ve spor malzemesi desteği yapıldı.

Törende konuşma yapan Vali İlker Gündüzöz, Muş'un altyapı noktasında çok iyi bir duruma geldiğini ifade ederek, "Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu amatör spor kulüplerine yardım töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizim ilimizde de 77 spor kulübüne 1 milyon 650 bin TL tutarında yardım Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından dağıtılıyor. Bunlar önemli teşvikler ama aslında en önemli şey altyapı, altyapı noktasında çok iyi bir duruma geldik. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonlu yaklaşımı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın özellikle hem genel bütçeden hem de Spor Toto Başkanlığı üzerinden sağlamış olduğu finansman imkanı önemlidir. Bundan 3 yıl önce başlayan bir süreç ile Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Muş'a geldiğinde vermiş olduğu sözleri içerisinde önemli bir yatırım paketi aldık” dedi.

Gençleri ve çocukları kavrayacak yatırımların önemli olduğunu söyleyen Vali Gündüzöz, şunları kaydetti:

“Biz genç nüfusu en fazla olan üçüncü iliz. Çocuk nüfusu bakımından da beşinciyiz. Muş'un yüzde 39'u çocuk. Yani her 10 kişiden 4'ü çocuk, gençleri de koyduğun zaman her 10 kişiden neredeyse 7'si ya çocuk ya genç, böyle çocuk ve genç nüfusun fazla olduğu bir şehirde demokratik anlamda gençleri ve çocukları kavrayacak yatırımlar çok daha önemlidir. Onun için bu anlamda ne yaparsanız yapın geriye dönüşünü alırız. Depremsellik noktasında bizim okullarımızın çoğu yenilendi. Depremselliği aşamayan okulları yıkıyoruz. 3-4 yıl önce binaları yenilerken 'ya binaları niye yeniliyoruz' tarzında eleştiriler aldık. Biz eğer binaları yenilemeseydik, bugün çok büyük sıkıntı yaşardık. 11 ili etkileyen depremden sonra o eleştiriyi yapan arkadaşlardan bazıları Nurhak'a ziyarete geldikleri zaman yıkılan binaları gördüklerinde 'ne yaptığınızı şimdi anladık, hakkınızı helal et' dediler. Biz depreme büyük ölçüde hazırız” şeklinde konuştu.