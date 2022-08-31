Muş'ta annelerin evlat nöbeti 71. haftaya girdi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 71 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

“Oğlum gelmeyene kadar burada eyleme devam ediyorum”

Oğlu Osman'a geri dönmesi için çağrıda bulunan annesi Naciye Sönmez Yıldız, “Oğlum sesimi nerede duyuyorsa gelsin. Osman, senin orada işin gücün yok. Tek başına orada ne yapıyorsun? Gel teslim ol. Devlet iyidir. Oğlum gelmeyene kadar burada eyleme devam ediyorum. Yaz, kış, çamur demeden burada oğlumu bekleyeceğim. Oğlum küçüktü, onu kandırdılar” dedi.

“PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz”

Evlatları için HDP önünde eyleme devam ettiklerini belirten annelerden Ayten Koçhan da, “Bir tane dağda kalana kadar biz buradayız. Evlatlarımızı istiyoruz. PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Yeter analar babalar ağladı. Yeter artık dayanamıyoruz evlat hasretine. Ersin, oğlum beni duyuyorsan dön yavrum. Yolun yol değil. Gel teslim ol oğlum. Bir tane dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz. Benim çocuğum gelse teslim de olsa diğerleri de benim çocuğum. Eyleme devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Allah, devletimizi bizden eksik etmesin”

Annelerden Gülbahar Teker ise 2 seneye yakındır Muş'ta eyleme katıldığını belirterek, “Biz buradayız. HDP, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. HDP, PKK çocuklarımızı getirsin teslim etsin. HDP, PKK dedi ki ‘çocuklar bizde değil.' Ama elimde kanıt var. Mehmet Emin, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Senin için 3 senedir eylem yapıyorum. Gel devlete teslim ol. Bir kişi dahi dağda kalsa yine ben burada eyleme devam edeceğim. Biz gitmiyoruz, korkmuyoruz. Devlet bizim sırtımızdadır. Allah, devletimizi bizden eksik etmesin” diye konuştu.