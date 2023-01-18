Muş'ta annelerin evlat nöbeti soğuk havaya rağmen devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemi soğuk havaya rağmen devam ediyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdürdü. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

“Devletimiz arkamızda”

Dağda ki oğluna seslen Anne Ayten Koçhan, artık evlat hasretine dayanmadığını ifade ederek, “2 yıldır biz burada eylem yapıyoruz. Evlat nöbeti eylemimize devam edeceğiz. Bizler çocuklarımız için buradayız. Biz herhangi bir şeyin peşinde değiliz. PKK'dan HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Çoban hayvan sahibine diyor ki; ‘kurt davarlara daldı.' Hayvan sahibi diyor ki, ‘girsin, hainler bize bir şey yapamazsa kurt bir şey yapamaz.' Bizim de devletimiz arkamızda, onlar (PKK'lılar) bize hiçbir şey yapamaz. Bizler evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Ersin oğlum beni duyuyorsan görüyorsan dön gel. Yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun. Yeter analar babalar ağladı. Biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz” dedi.

“Doğru yol annenin babanın evidir ve devletin yanıdır”

Ömrünün sonuna kadar bu eylemi devam ettireceğini ifade eden Baba Halit Altun ise “Muhsin oğlum eğer beni görüyorsan senelerdir bu yollardayız. 100 yılda geçse ömrümüz yettiği kadar bu yollardan ayrılmıyoruz. Benim düşüncemi biliyorsun, sen şuanda yanlış yoldasın doğru yola gel. PKK'nın HDP'nin bize bir faydası olmaz. Doğru yol annenin babanın evidir ve devletin yanıdır. Mülkiyetimiz, bağımız bahçemiz hepsi burasıdır. Başka insanların memleketinde senin ne işin var. Seni okula gönderdik. Git teröristlere katıl diye göndermedim. Sen Bilgisayar Mühendisi oldun, en azından kardeşlerinin başına şemsiye olursun diye düşünüyordum. Sen bu kadar mı yanlış yapabildin. Yeter bu acıyı bizlere çektirdin. Yolunuz yanlış yoldur. Ermenilere uşaklık yapmayın. Eğer sen benim kanımdan isen doğru yola gel. Doğru yol burasıdır. Seni kandırmışlar götürmüşler. Yeter bu acıyı bize çektirdin. Suriye ve Irak gibi yerlerde bizim ne işimiz var. Gel babana teslim ol. Devlet benim, gel bana teslim ol. Senin ne cezan varsa onu da ben çekerim. Yeter ki gel” şeklinde konuştu.