Muş'ta annelerin evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin oturma eylemi devam ediyor.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Parti binası önüne gelen anneler, 42'nci haftada da oturma eylemine katıldı. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açan anneler, HDP ve PKK aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

Oğlu Yusuf'tan 8 yıldan bu yana haber alamadığını anlatan baba Mehmet Zeki Budak, “Diyarbakır'da, Muş'ta, dünyanın neresinde olursa olsun ben eylemimi yapacağım. 21 Eylül 2014'ten bu yana oğlumu HDP kaçırıp, PKK'ya teslim etmiş. Yıllardır oğlumu arıyorum bulamadım. Her nereye gittiysem kapılar üstüme kapandı. Ben HDP'ye, bu vicdansızlara, bu parti başkanlarına soruyorum? Acaba sizin oğlunuz 8 sene değil de 8 gün yanınızdan ayrılırsa siz ne yapasınız? Ben 8 senedir uyku uyumuyorum, 8 senedir bayram yapmıyorum. Oğlumu büyütene kadar neler çektim. Oğlum beni duyuyorsan gel ben hayattayken seni göreyim. Ölüm Allah'ın emridir. Ben hayattayken seni evlendireyim, çoluk çocuk sahibi ol. Bu namussuz uşaklarına, bu putperestlere, bu dinsizlere hamallık etmeyin. Eğer imkanın varsa kaç gel. Nerede olursan ol gelemiyorsan bana telefon et ben gelip seni alayım. Canım pahasına olsun gelip seni alırım” dedi.

Annelerden Gülbahar Teker de, eyleme devam ettiğini belirterek, “Biz gitmiyoruz burada kalmakta kararlıyız. Bir çocuk dağda kalana kadar kararlıyım. 3 senedir Diyarbakır'da ve burada eylemimi sürdürüyorum” ifadelerini kullandı.

Annelerden Ayten Koçhan ise 42 haftadır çocukları için eylem yaptıklarını kaydederek, “Oğlumdan 7 senedir haber alamıyorum. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön devletine teslim ol. Devlet arkamızda. Bayrak bayrağın üzerine olmaz. Gelin teslim olun onlar sizi kandırıyorlar. Siz gelene kadar burada eyleme devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne soğuk, ne kar, ne kış demeden buradayız” diye konuştu.