Muş'ta arazi kavgası: 9 yaralı

Muş'ta, 2 aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı, bıçaklı, taşlı, sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Serinova Beldesi Çağdaş Mahallesinde Bartan ve Toplu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarında kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları, ambulanslarla kentteki iki ayrı hastaneye sevk etti. Hastane önlerinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.