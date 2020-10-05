Muş'ta balık ölümleri tedirgin etti

Muş'taki Karasu Nehri'nde su yüzeyinde görülen ölü balıklar, köy halkını tedirgin etti.

Merkeze bağlı Çatbaşı köyü içerisinden geçen Karasu Nehri'nde balık ölümleri meydana geldi. Durumu fark eden bazı köy sakinleri kıyıya çıkan balıklar nedeniyle tedirginlik yaşarken bazı vatandaşların ise balıkları evlerine götürdüğü iddia ediliyor. Olay üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sudan ve balıklardan aldığı numuneleri Elazığ'a gönderdi. Köy sakinlerinden Muhammed Ali Yalvarıcı, 3-4 gündür Çatbaşı köyünden geçen Karasu Nehri'nde balıkların su yüzeyine çıktığını gördüklerini söyledi. Köydeki bazı vatandaşların su yüzeyine çıkan balıkları evlerinde pişirdiğini ifade eden Yalvarıcı, “Yetkililer gelip numune aldı. Biz de sonuçları bekliyoruz. Endişeliyiz. Balıklar neden bu hale geldi diye sonuçları merak ediyoruz” diye konuştu.