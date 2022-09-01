Muş'ta baraj, göl ve göletlere 1 milyon 459 bin yavru balık bırakıldı

Kent genelinde yavru balıkların bırakıldığı baraj ve göletlerde avcılık turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor. Gölet ve barajlara balık bırakan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Su kaynaklarının balıklandırılması projesi çerçevesinde kent genelindeki göl, gölet ve barajlara 1 milyon 459 bin yavru balık bıraktıklarını söyledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün her yıl uyguladığı proje ile sularda balıklandırma yapmaya başladıklarını anlatan Gün, “Şu anda Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında, yavru aynalı ve pullu sazan balıklandırma çalışması yaptık. Uzman ekipler tarafından Yukarı Kaleköy Barajı, Alparslan-2 Barajı, Alparslan-1 Barajı, Korkut Sulama Göleti, Çobandağı Gölü, Yeşil Göl, Bulanık Haçlı Gölü ve Malazgirt Kaz Gölüne balıklar bırakıldı. Bu bıraktığımız yavru balıkların özellikle avlanma sezonunda ister amatör, ister profesyonel balıkçılar tarafından 1-2 yıl yakalamaması bizim için çok önemlidir” dedi.