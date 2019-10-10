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Muş'ta 'barış pınarı harekatı' için camilerde 'fetih süresi' okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı ’Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Muş’ta da sabah namazı öncesi tüm camilerde ’Fetih süresi’ okunup, dualar edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Muş'ta da sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 81 ilde sabah namazında, “Barış Pınarı Harekatı” ile harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) manevi destek vermek amacıyla sabah namazında Fetih Suresi okunarak namaz sonunda dualar edildi. TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muş'ta da tüm camilerde sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu, ardından da operasyona katılan askerler için dualar edildi. Muş Valisi Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen “Barış Pınarı Harekatına” destek olmak amacıyla sabah namazında Çağlayan Cami'nde düzenlenen programa katıldı. Programda namaza müteakip Fetih Suresi okundu ve akabinde tüm kahraman Mehmetçikler için dualar edildi.

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