Muş'ta besicilerin yem bulma telaşı

Muş'ta bu yıl yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışının ardından besicileri yem bulma telaşı sardı.

Kentte geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, geçen yıla göre kar yağışının fazla olması ve kışın uzun sürmesi halinde yaz aylarında hayvanları için stokladıkları yemin kısa sürede bitmesinin endişesini yaşamaya başladı. Merkeze bağlı Tabanlı köyünde besicilik yapan Mücahit Rençber, Muş'un birçok köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yem sıkıntısının baş gösterdiğini söyledi. Geçen yıldan daha fazla kar yağdığını ifade eden Rençber, "Yazın hayvanlarımız için stok yaptığımız yem azalmaya başladı. Hayvanlarımıza yem bulmakta büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi sebebiyle saman fiyatı yükseldi. Samanın tonu 800 liraya yaklaştı. Havaların böyle soğuk ve yağışlı geçmesi halinde saman bulmak çok zor olacaktır" dedi.

Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Hamdullah Ardil ise bugüne kadar 250 koyuna yaklaşık 80 ton yem verdiğini belirtti. Köyde geçimlerini tamamen hayvancılıkla sağladıklarını kaydeden Ardil, "Bu yıl geçen seneye göre çok kar yağdı. Hayvanlarımıza günde iki kez yem veriyoruz. Koyunlarımızın büyük bir bölümü doğum yaptığı için daha fazla yem vermek zorundayız. Kar yağışı devam ettiği taktirde yaklaşık 20 ton saman daha almamız gerekiyor. Ancak samanı bulmamız zor olacak, çünkü şu anda saman fiyatları yükselmeye başladı" diye konuştu.