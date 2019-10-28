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Muş'ta bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Muş’ta piyasaya gümrük kaçağı sigara sürdüğü tespit edilen şüphelinin motosikletinde bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muş'ta piyasaya gümrük kaçağı sigara sürdüğü tespit edilen şüphelinin motosikletinde bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde piyasaya gümrük kaçağı sigara sürdüğü tespit edilen şüphelinin motosikletinde yapılan aramada 120 kartonun içinde toplam bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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