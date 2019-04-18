Muş'ta bin kişilik istihdam

KHGB tarafından çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere alınacak bin işçi için kura çekimi yapıldı. Şehir Spor Salonunda yapılan kura çekimine Muş Valiliği personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bin kişinin alınacağı iş için yaklaşık 9 bin 489 başvurunun olduğu belirtildi.

Muş Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından il merkezi ve bağlı köylerde 620 kişi, ilçelerde ise 380 kişinin kura çekimi ile işe alınacağını ifade eden İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, kura çekimi ile adaletli bir dağılım yapmak istediklerini belirtti. Kura çekiminin hiçbir şaibeye ve dedikoduya mahal verilmeyecek şekilde Muş Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından herkesin önünde ve noter aracılığıyla yapıldığını ifade eden Müdür Taylan, "Muş Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından belirlenen kurumlarda çalıştırılmak üzere tahsis edilen bin kişilik işçi alımı kura çekimi noter huzurda gerçekleştirildi. Muş için çok büyük bir fayda vardır. Çünkü işe alınacak bin kişi yaklaşık 6 ay süre ile çalışarak önemli bir kazanç elde edilecektir” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kuralar çekilerek, işe alınacaklar belirlendi.