Muş'ta bir ahır çöktü, evlerde çatlaklar oluştu

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Muş'ta bir ahır yıkılırken bazı evlerin ise duvarlarında derin çatlaklar oluşturdu.

Muş merkeze bağlı Arpayazı köyünde 250 hayvanın bulunduğu ahır, depremin etkisiyle çökerken, birkaç evde de derin çatlaklar oluştu. Çöken ahırın altında kalan hayvanlar aile bireylerinin yardımı ile güçlükle kurtarılırken, 1 koyun ise telef oldu. 250 hayvandan sadece bir tanesini kurtaramadıklarını söyleyen Muzaffer Aydemir, “Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ve depremin etkisiyle bizim hayvanların ahırı yıkıldı. Ahırda 250 hayvan vardı. Hayvanlarımızı kurtardık, çok şükür bir hayvanımız zarar gördü. Diğer hayvanları kurtardık. Allah'a çok şükür bir şey olmadı” dedi.

Dışarıda kalan hayvanları geçici olarak komşularının ahırlarına bırakacaklarını söyleyen Nihat Aydemir ise “Devam eden kar yağışı ve depremin etkisiyle 250 hayvanımızın bulunduğu ahır çöktü. Hayvanlarımızı kurtardık. Bir hayvanımız telef oldu. Hayvanlarımız şu anda dışarıda. Komşulara götüreceğiz, 5'er 10'ar dağıtacağız. Devletimizin bize en yakın zamanda yardım elini bekliyoruz. Seyyar bir çadır olur, bir ahır olur. Mağdur durumdayız. Allah devlete zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Arpayazı köyünde iki yıl önce yaptırdığı evin depremden etkilendiğini söyleyen Mehmet Gizlenci de, ikiye ayrılan ve ciddi çatlakların oluştuğu evinde oturmaya korktuğunu belirtti.