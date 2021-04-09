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Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi

Muş’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan ve üzerinde ’Bank of Iraq-Platinum’ yazan gümrük kaçağı 12 külçe platin ele geçirildi.

Muş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan ve üzerinde 'Bank of Iraq-Platinum' yazan gümrük kaçağı 12 külçe platin ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; 7 Nisan 2021 günü Malazgirt ilçe merkezinde ikamet eden I.K. isimli şahsın adresinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 12 adet birer kilogramlık külçeler halinde ve üzerinde “Bank of Iraq-Platinum” yazılı gümrük kaçağı platin olduğu değerlendirilen maden ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, platinin az bulunan bir maden olması nedeniyle kıymetli metaller sınıfında olduğu ve dünyada altından sonraki en kıymetli metal olduğu belirtildi.

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