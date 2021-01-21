İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor

Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor.


Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı. Apartman ve iş yeri çatılarında oluşan sarkıtlar tehlike oluştururken, dondurucu soğuklarda hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.


Sabah iş yerine giden vatandaşlardan Mahmut Avcı, kentte bir hafta etkili olan kar yağışından sonra soğukların baş gösterdiğini söyledi. Etkili olan soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları meydana geldiğini anlatan Avcı, oluşan metrelerce sarkıtların tehlike oluşturduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.