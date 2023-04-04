Muş'ta çiftçilere 20 bin meyve fidanı dağıtıldı

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Bahçemde Boş Yer Kalmasın' projesi çerçevesinde Muşlu çiftçilere 20 bin meyve fidanı dağıtıldı. Yıldız Alparslan Tarım İşletme Müdürlüğünde gerçekleşen fidan dağıtımına katılan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, ‘Bahçemde Boş Yer Kalmasın' projesi ile çiftçiler için yan gelir dalları oluştuğunu belirterek, “2022 yılında üreticilerimizin talepleri ve teknik personellerimizin raporları dikkate alınarak ilimizde meyveciliğin geliştirilmesi konusunda neler yapılabilir diye çalışma başlattık. Raporlar çerçevesinde ve üreticilerimizin talepleri değerlendirilerek, İl Özel İdaresi ‘Bahçemde Boş Yer Kalmasın' projesi geliştirildi. Hayata geçirilen projenin yüzde 90'ı İl Özel İdaresi tarafından finanse edildi. Proje çerçevede 6 bin 400 adet ceviz, 1000 adet aronya, bin 250 adet gojiberi ve 11 bin adet lavanta fidanı temin edildi. Bugünde 2023 yılı içinde uygulanmak üzere çiftçilerimize teslimleri yapılmaktadır” dedi.

415 dönümlük alanda meyve bahçelerinin çiftçilere kazandırılacağını ifade eden Gün, “Bu ceviz fidanları 400 dönümlük bir alanda 52 bahçe tesisi sağlanmış olacak. Tıbbi aromatik bitki olarak tabir ettiğimiz aronya, gojiberi ve lavantayla da 5'er dönümler şeklinde toplamda 15 dönümde fidanlar toprakla buluşturulacak. Özellikle aronya ve gojiber yapısı itibariyle teknik personellerimiz tarafından ilimize uygun olduğu tespit edilmiştir. İlimizde ilk defa uygulanacak aromatik ve ceviz fidanlarının dikiminde toplamda 415 dönümlük alanda meyveler ilimize kazandırılmış olacaktır. İlimize bereket ve hayır getirmesini diliyorum. İlimizde meyvecilikte önemli bir yere sahip olan ceviz bize has olan bir üründür. Özellikle atıl durumdaki arazilerde değerlendirilmek üzere bu proje hayata geçirildi. Daha önce bahçesinde boş kalan alanlar ve yeni kapama bahçeler tesis edilecek. Bu fidanların dikimi yapıldıktan 5-6 yıl sonra ilimizin ekonomisine bir katkı sağlayacaktır. İlk defa ilimizde dikimi yapılacak tıbbi aromatik bitkiler aronya, gojiberi ve lavanta ise 3-4 yıl içerisinde katma değeri yüksek olan meyvelerini vermeye başlayacaktır. Bu çerçevede meyvecilik yapan çiftçilerimize de alternatif bir gelir sağlayacağına inanıyorum. Özellikle lavanta konusunda üreticilerimizin talebi vardı. Arıcılar ilimizde organik lavanta balı yetiştirmek için taleplerde bulunuyordu. İnşallah bu konuda bir çalışma yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün dağıttığı fidanlardan yararlanan Ömer Faruk Yekdeş ise meyveciliğin son yıllarda geliştiğini ifade ederek, “Son yıllarda meyvecilik anlamında çalışmalar başladı. Bulanık'ta bir bahçe oluşturmak istiyorum. Bir bahçe planlanmasını yaptık. Farklı çeşitlerde bir deneme bahçesi oluşturuyoruz. Burada toprak ile uyum sağlayan meyve türlerinden büyük bir bahçe oluşturmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.