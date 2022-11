Muş'ta “Çök-kapan-tutun” tatbikatı gerçekleştirildi

Muş'ta 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle saat 18.57'de "Çök-kapan-tutun" tatbikatı gerçekleştirildi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Müştakbaba Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen “çök, kapan, tutun” tatbikatı Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AFAD, Kızılay ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Saat 18.57'yi gösterdiği sırada AFAD'dan gelen deprem tatbikatı bilgilendirmesiyle “çök, kapan, tutun” pozisyonu alan kalabalık, masaların altına ve yanına çöktü. Hayati uyarı bildiriminin sona ermesiyle tatbikat noktalandı. Tatbikatın ardından Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, tüm Türkiye'de 18.57'de tüm valilerin ve diğer mülki erkanın, vatandaşların katılımıyla bir farkındalık oluşturmaya yönelik tatbikat yapıldığını söyledi. Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu hatırlatan Vali Gündüzöz, “Her an afet olacakmış gibi hazır olmak zorundayız ve canlı yayında, medyanın da desteğiyle güzel bir tatbikat icra edildi. Afetlerde 3 merhale vardır: Afet öncesi yapılacaklar, afet sırasında yapılacaklar ve afetten sonra yapılacaklar. Eğer afet öncesi yapılacak bu tatbikat türü, hazırlık türü konular es geçilirse afet sırasında ve afetten sonra daha çok sıkıntı çekilir. Dolayısıyla bugün burada yaptığımız uygulama afet öncesi planlama ve aktivitelerden bir tanesidir. Tüm Türkiye genelinde böyle büyük bir tatbikat, tüm paydaşların, 80 milyon küsur insan olduğu önemli bir tatbikat olmuştur. Belki bu açıdan da önemli bir rekordur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın ve Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun organizesinde, AFAD Teşkilatımızın hem merkezi hem taşradaki önemli bir çalışması hayata geçmiş oldu. İnşallah bu memlekette afetler yaşamayız. Ama şunu bileceğiz ki; yarın ya da her an afet olacakmış şeklinde hazırlıklı olmak zorundayız. Çünkü biz deprem kuşağındayız ve diğer her türlü afete de maruz kalma potansiyelimiz var. Dolayısıyla Allah bu memleketi, bu milleti afetlerden korusun, ama tevekkül etme noktasında da gayretli olacağız, çalışacağız, hazırlıklı olacağız ve küçükten büyüğe kadar afetlere karşı eğitimli olacağız. Afet sırasında ‘çök, kapan, tutun' ve ne yapmamız gerektiğini her alanda bileceğiz” dedi.