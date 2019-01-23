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Muş'ta dereler dondu, ağaçlar buz kesti

Muş’ta son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava nedeniyle derelerin tamamı donarken, ağaçlar ise kırağı tuttu.

Muş'ta son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava nedeniyle derelerin tamamı donarken, ağaçlar ise kırağı tuttu.


Muş'un Sungu beldesinden geçen dere, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesi ile tamamen dondu. Dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, kartpostallık manzaralar da çıkmaya başladı. Sungu beldesi sakini Sadrettin Er, soğuk havanın etkisi ile belde içerisinden geçen derenin tamamının buz tuttuğunu belirterek, "Son günlerde etkili olan soğuk havalar, köy içinden geçmekte olan deremizin tamamını dondurmuş durumdadır. Dilerim ki ilerideki günleri daha iyi yaşarız. Aynı geçen yılki günleri bekliyoruz. Asında kartpostallık görüntüler daha uygun yerlerde var, ama eski tabii güzelliklerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz" dedi.

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