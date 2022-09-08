Muş'ta ders kitapları ücretsiz şekilde masalarda hazır

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Muş'a gönderilen 1 milyon 23 bin 687 ücretsiz ders kitabı ve 684 bin 238 yardımcı kaynak kitabın dağıtımı devam ediyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak Muş Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen ders kitabı ve yardımcı kaynak, okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı. Dağıtım yerini inceleyen Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, okulların açıldığı günden itibaren çocukların kitaplarının masalarının üzerinde olması için mesai mefhumu gözetmeksizin dağıtıma devam ettiklerini söyledi. Şu anda yardımcı ders kaynakları kitap dağıtımının bitirme aşamasına geldiğini aktaran Kıvanç, “12 Eylül Pazartesi günü tüm sınıflar bazında eğitim öğretime başlayan öğrencilerimiz, masalarının üzerinde hem ders kitapları hem de yardımcı kaynakları ile buluşmuş olacaklar” dedi.

Daha önceleri birinci dönemin bitimine kadar öğrencilerin kitap ihtiyaçlarını tamamlayamadıklarını bildiren Kıvanç, şunları kaydetti:

“Şimdi ise ücretsiz bir şekilde artık bakanlığımız bu anlamda çok seri ve özverili çalışmakta. Bütün öğrencilerimiz fakir zengin demeden okuyan her öğrencimize ders kitapları ve bu yıl ilk defa kaynak kitapları da beraberinde dağıtılmaktadır. Bu yıl kaynak kitapların dağıtılması devrim niteliğinde bir çalışmadır. Bu anlamda öğrencilerimiz ve velilerimiz daha iyi bir eğitim faaliyeti sürdüreceklerine yürekten inanıyoruz. Çocuklarımızın motivasyonu da başlarken daha iyi olacak.”

Kentte bu yıl 692 okulda yaklaşık 109 bin 200 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağını söyleyen Kıvanç, “Bu öğrencilerimize 1 milyon 23 bin 687 ücretsiz kitap ve 684 bin 238 yardımcı kaynağı büyük bir kısmını dağıttık. Ders kitaplarının ücretsiz bir şekilde zamanında çocuklarımıza ulaştırılması gerçekten çok önemli bir çalışmadır. Bu konuda bizlere yardımcı olan bakanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.