Muş'ta devlet destekli tekstil fabrikası 30 ülkeye ihracat yapıyor

Muş'ta 8 ay önce devlet desteği ile kurulan ve 220 kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikası, 30 ülkeye ihracat yaparak kent ekonomisine 40 milyon lira katkı sağlayacak.

Muş Valiliği tarafından inşa edilen tekstil fabrikaları, kentte özellikle işsiz gençlere ekonomik anlamda büyük katkı sağlıyor. Son yıllarda büyük şehirlere göçü de engelleyen tekstil fabrikaları, genç kızların ekonomik özgürlüklerini ellerine almalarını sağlayarak erken yaşta evliliğin de önüne geçiyor. Kentteki tek gömlek üretim fabrikası olan işletmede 220 kişiye istihdam sağlanıyor. 30'un üzerinde ülkeye ihracat yapan fabrika, ekonomiye de 40 milyon lira katkı sağlayacak.

“Yaklaşık 30'un üzerinde ülkeye ihracatımız oluyor”

8 ay önce Sungu Tekstili kurup işe başladıklarını anlatan işletme genel müdürü Veysel Karayel, fabrikada 220 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Muş'ta gömlek diken tek firması olduklarını kaydeden Karayel, “Bay ve bayan üzeri çalışıyoruz. Günde 4 bin 500 gömlek üretiyoruz. Dokuma işini Muş'ta yapan ilk firma biziz. Hem iç piyasaya çalışıyoruz hem de dış piyasaya ihracat yapıyoruz. Yılda yaklaşık Muş'umuza 40 milyon liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz. Almanya, Amerika, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelere ürünler gönderiyoruz. Yaklaşık 30'un üzerinde ülkeye ihracatımız oluyor. Devlet destekli çalışıyoruz. Devletin bize sunduğu sigorta teşviki, vergi teşviki ve bunun haricinde İŞKUR çalışanlarımız var. Mesleki eğitim kursunu başlattık, 70 kişiye yakın lise mezunu arkadaşımıza ustalık belgesi alacağız. Personelimizin yüzde 60'ı bayan. İşçilerimizin tüm haklarını veriyoruz, servislerini, yemeklerini karşılıyoruz. Avrupa standartlarında çalışıyoruz” dedi.

“Bu iş olmasaydı eşim gurbette çalışacaktı, ben de evde çocuklarımla oturacaktım”

8 aydır tekstil fabrikasında çalıştığını ve çok memnun olduğunu belirten Neriman Çelik de, “Muş'ta gömlek diken tek fabrika burası. Asgari ücret olması bizim için çok çok iyi oldu. Eşim de, ben de tekstilde çalışıyoruz. Altın bilezik gibi meslek kolumuzda var. Çok memnunuz. Bu iş olmasaydı eşim gurbette çalışacaktı, ben de evde çocuklarımla oturacaktım ve maddi sıkıntılar diz boyu olacaktı. Halbuki bu iş yeri açıldı ve bizim için çok çok iyi oldu. Bu iş Muş'ta bulunmaz bir nimet. Overlokçuyum, günde bin 500 tane iş çıkarıyorum. Buradan elde ettiğim gelirle ailemi, evimin kirasını, elektriğimi, doğalgazımı, bütün ihtiyaçlarımı gideriyorum. 2 çocuğum var onları okutuyorum, eşime maddi açıdan yardımcı oluyorum. Birbirimize destek olarak geçimimizi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hepimiz ekmek paramızı kazanıyoruz”

4 ay öncesine kadar işsiz olduğunu ve şu an ekmek parası kazandığını vurgulayan işçilerden Kader Talay ise “Eve katkıda bulunuyorum. Burada sadece gömlek dikimi yapıyoruz. Tekstil işinden binlerce insan evine ekmek götürüyor. Kız, erkek karışık bir aile gibi çalışıyoruz. Sevgi, saygı çerçevesinde hepimiz ekmek paramızı kazanıyoruz. 8 kardeşiz ve tek çalışan benim” diye konuştu.