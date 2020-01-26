Muş'ta Dkmp personeline ilk yardım eğitimi verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde usta öğretici Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Yıldırım tarafından şube müdürlüğü personeline ilk yardım eğitim verildi. İlk yardım eğitiminde kalp masajı, suni teneffüs, yanma, donma, kırık, çıkık, burkulma, evcil ve yabani hayvan saldırıları, ısırma ve sokmaları, yol güvenliği, ateşli silah yaralanmaları, künt ve sivri cisimlerle meydana gelen yaralanmalar, zehirlenmeler gibi konularda ilk yardımın nasil yapılması gerektiği anlatıldı.

Şube şüdürlüğü personelinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ilk yardım eğitimi bölgedeaşırı kar yağışı ve soğukların oluşması sebebiyle donmalara karşı daha dikkatli olunması uyarısıyla sonlandırıldı.