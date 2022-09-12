Muş'ta eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Muş'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 114 bin 209 öğrenci ve 6 bin 400 öğretmenin görev yapacağı 692 okulda ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.

2071 Melikşah İlk ve Ortaokulundaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz; toplumun, ailenin ve devletin temelinin insan olduğunu belirterek, ‘insanı yaştaki devlet yaşasın' felsefesiyle yola çıktıklarını söyledi. Okumanın son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım programını bu yıl içerisinde ödeneğini almak suretiyle uyguluyoruz. Geçen yılda spor alanında önemli yatırımlar yaptık. Geçen yılki rakamlarıyla 350 milyon olan ama güncellendiğinde 1 milyar lirayı bulan önemli sportif yatırımların bir kısmı bitti bir kısmı ise devam ediyor. Hepsi bizim gençlerimiz için, çocuklarımız içindir. Çünkü bizim geleceğimiz onlar. Muş, Türkiye'nin en genç 5 ilden biridir. Bugün derslik başına öğrenci mevcudumuz farklı derecelerdeki okullarda bir birinden çok küçük sapmalar gözlense de aşağı yukarı 16 civarındadır” dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise bugün itibariyle il genelinde 692 okulda 6 bin 400 öğretmenin nezaretinde 114 bin 209 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, okula yeni başlayanlara çiçekler verildi.

Törene Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş, Vali Yardımcısı Hasan Taş, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve veliler katıldı.

İlçelerde de düzenlenen törenlerle ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler ders başı yaptı.