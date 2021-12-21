Muş'ta eğitime bir gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı değerlendirildiğinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 22 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

“Kartopu oynadıktan sonra derslerinizi yapmayı ihmal etmeyin”

Muş Valiliğinin resmi Twitter hesabından öğrencilere bir mesaj yollayan Vali İlker Gündüzöz, “22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kartopu oynadıktan sonra derslerinizi yapmayı ihmal etmeyin” dedi.