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Muş'ta eğitime kar engeli

Muş Valiliği, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verdi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile Muş'a bağlı tüm İlçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine Muş Valiliğince karar verildiği kaydedildi.


Öte yandan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

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