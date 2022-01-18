Muş'ta eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ tehlikesi değerlendirilerek, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.