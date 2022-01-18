İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta eğitime kar engeli

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime yarın için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ tehlikesi değerlendirilerek, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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