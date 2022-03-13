Muş'ta eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, don, sis ve kuvvetli yağış uyarısı kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 14 Mart 2022 Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 14 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.