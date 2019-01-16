Muş'ta eğitime kar tatili

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle, ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin de değerlendirildiğinde, İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 17 Ocak 2019 Perşembe günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir.” denildi.

Ayrıca Muş merkez ve Varto ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.