Muş'ta eğitime kar tatili

Valilikten yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik uyarı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Mart 2022 Cuma günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.