Muş'ta engelli bireylere yönelik muhasebe kursu açıldı

Muş'ta, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle engelli bireylerin istihdamının artırılması ve meslek edinmeleri için bilgisayar destekli muhasebe eğitim kursu açıldı.

Muş Fiziksel Engelliler Derneği tarafından Sunay Mahallesi Şehit Murat Yılmaz Bilgi Evinde başlatılan kursun açılışı Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve katılımcıların kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. 10 engelli bireyin 3 ay boyunca eğitim göreceği kursta, kursiyerlere ekonomik destek de sağlanacak. Buradan mezun olacak kursiyerler, muhasebe alanında işbaşı yapma fırsatına sahip olacak.

Törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, bugün belediye bilgi evinde hem İŞKUR destekli hem de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle bir kursun açılışını yaptıklarını söyledi. Burada engelli vatandaşların ön muhasebe konusunda eğitileceğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Bu istihdam odaklı doğrudan iş bulacakları bir yatırım. Biz, hem emeği geçen paydaş kuruluşlara hem de bu mekanı açan belediyemize şükranlarımızı sunuyoruz. Yine engelliler derneğimize vermiş olduğu çaba ve emeklerden dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada hem meslek öğreniyorlar hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de istihdama yönelik bir takım destekler söz konusu. İnşallah bu işten rızıklanacaklar. Sadece bir donanım, altın bilezik değil, aynı zamanda bu işten rızıklanacaklar” dedi.

Fiziksel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaymaz da, projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğini ve Muş Fiziksel Engelliler Derneği tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Proje çerçevesinde 10 kişi kapasiteli bilgisayar eğitim merkezi kurarak kentteki engelli bireylere muhasebe eğitimi vermeye başladıklarını belirten Kaymaz, “Amacımız projede 10 bedensel engelli bireye 3 ay boyunca bilgisayar destekli muhasebe eğitim vermektir. Eğitimler haftanın 3 günü ve günlük 8 saat bilişim teknolojileri bilgisayar destekli muhasebe modüler programının 300 saatlik modül programı şeklindedir. Eğitimlerimiz 3 ay boyunca devam edecektir. Amacımız engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımlarını sağlamaktır. İlimizde engelli bireylere yönelik böyle bir eğitim projesine ihtiyaç duyulmaktaydı. Projede alacakları eğitimlerle kamuda ve özel sektörde iş bulma olanakları artacak ve engelli bireylere ekonomik destek sağlanacaktır. Bunun yanında engelli bireylerin mesleki becerilerinin artırılması konusunda da destek sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kurs bittikten sonra iş olanağı olursa çalışmayı düşünüyorum”

Kursa katılan engelli bireylerden Müjde Güneş ise “Bilgisayar destekli muhasebe eğitim kursuna geldim. Burada muhasebeyle ilgili bilgiler ediniyoruz. Şu an burada fatura, bordro ve puantaj örneği yapıyorum. Buranın bize ekonomik katkısı da oluyor. Burada arkadaşlık edinip, güzel vakit geçiriyoruz. Burada olmasaydık evde boş oturuyor olacaktık. Kurs bittikten sonra iş olanağı olursa çalışmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Törene Belediye Başkanı Feyat Asya, İŞKUR Müdürü Mehmet Emin Taylan, Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve davetliler katıldı.