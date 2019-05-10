Muş'ta ‘Engelliler Haftası' etkinliği

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Muş Engelliler Derneği tarafından “Hep Birlikte Sevgi İle Engelsiz Yarınlara” sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Belediye Meydanı'nda başlayıp Muş Valiliği önünde son bulan etkinliğe, çok sayıda engelli vatandaşın yanı sıra Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bahri Aksoy, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün son bulduğu Muş Valiliği önünde bir konuşma yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, “Tüm engellilerimizin bugününü kutluyorum. Türkiye'de beş milyona yakın engelli vatandaşımız var. Aslında bu küçümsenmeyecek bir miktar. Belki çoğu ülkenin nüfusundan fazladır. Bunun yanı sıra, geriye kalan 80 milyona yakın insanında bu işten arin değil. Hepimizin de birer engelli adayı olduğumuz da unutulmamalıdır. Bugün hepimizin eli, ayağı tutuyor. Gözü görüyor, kulağı işitiyor ama yarın ne olacağımız, ilerleyen yaşlarda nasıl bir hayat konforunda olacağımız belli değil. Dolayısıyla aslında beş milyon engelli vatandaşımız kadar, geriye kalan vatandaşlarımızın da birer engelli adayı olduğunu değerlendirdiğimizde aslında bu engelliler günü çok daha büyük bir kitleyi kaplayan bir gün ve farkındalık oluşturmak içinde önemli bir gün” dedi.