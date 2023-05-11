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Muş'ta Engelliler Haftası etkinlikleri

Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu 1 2 Kademe Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi.


10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Muş Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. Kademe Müdürlüğü tarafından öğrencileri için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte özel öğrenciler birbiriyle yarışarak günlerinin tadını çıkardılar. Özel öğrencilerin gösterisini izleyen Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Özel bireylerimiz topluma tanıtmak yaşamlarını kolaylaştırmak adına her kurumun kendisine düşen görevi yerine getirme anlamında fayda sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu farkındalığı bütün kurumlara fark ettirmeye çalışıyoruz. Her sağlıklı insan aynı zamanda bir engelli adayıdır. Biz bu ilkeden hareketle bu çocuklarımızın sağlıklı vatandaşlarımızdan ayırt edilmemesi gerektiğini her kademede her basamakta yapabilecekleri işler vererek topluma kazandırmak için çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

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