İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta “Eren Kış-11” operasyonu

İçişleri Bakanlığı tarafından Muş ve Diyarbakır bölgelerinde barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla “Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.



Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 300 personel, 84 operasyonel tim görev alıyor.

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