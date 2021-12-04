Muş'ta “Eren Kış-11” operasyonu

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 300 personel, 84 operasyonel tim görev alıyor.