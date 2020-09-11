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Muş'ta eşya kaçakçılığı operasyonu

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşya kaçakçılarına karşı yürüttüğü operasyonda çok sayıda ürün ele geçirdi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Emtia (Eşya) Kaçakçılığı ile ilgili olarak 08.09.2020 günü gerçekleştirilen operasyonda; 2897 adet cep telefonu ekran koruyucusu, 170 adet şarj cihazı ve kablosu, 910 adet cep telefonu bataryası, 151 adet flash bellek, 45 adet hafıza kartı, 40 adet kulaklık olmak üzere toplam 4213 adet yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen emtia ürünlerinin ele geçirildiği kaydedildi.


Yakalanan 2 şüphelinin tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı ifade edildi.

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