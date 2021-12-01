Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 21'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 21'e yükseldi.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin bekleyişi devam ediyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne gelen anneler, 33'üncü haftada da oturma eylemine devam etti. Fırtına ve soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açan anneler, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

Eyleme devam eden 20 aileye bir destek de Uyğaç ailesinden geldi.

"Kızım 10 yaşındayken kandırıp götürdüler"

Kızı Rozerin'in 2014 yılında 10 yaşındayken aniden ortadan kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını anlatan Baba Ali Uyğaç, “Kızım için ağlıyorum. Ciğerim yanıyor. Kızımı geri göndersinler. Kızım geri gel, geceleri uyumuyorum. Kızım, beni duyuyorsan gel devlete teslim ol. Biz Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Oranın faydası yok. Dön buraya gel. Devlet bizim babamızdır, toprağımızdır, bizim bayrağımızdır. Niye gelip teslim olmuyorsunuz? Neden? Kızımı 10 yaşındayken kandırıp götürdüler. Allah, götürenin belasını versin. Yaylada çobanlık yaptığım zaman hanımım sabah erken saatte beni aradı ‘Rozerin odasında yok' dedi. Tam 7 yıl oldu kızım hala kayıp. Hiçbir haber alamadım. Kızımın bir fotoğrafı bile yok. Niye kızımı kaçırıp ocağımı söndürdünüz? 10 yaşında bir çocuğu kaçırmaktan utanmıyor musunuz?” dedi.

2015 yılında ‘işe gidiyorum' diye evden çıkan oğlu Ersin'den haber alamayan anne Ayten Koçhan da, “Kar, kış demeden buradayız. Gelin teslim olun yavrum. Siz gelene kadar biz buradayız. Bir yere ayrılmayacağız. 7 senedir oğlumdan haber alamıyorum. Ersin, beni görüyorsan gel teslim ol” ifadelerini kullandı.

“Oğlumu HDP götürdü”

Oğlunun 15 yaşındayken kandırılarak götürüldüğünü anlatan anne Naciye Sönmez Yıldız ise “Oğlum 15 yaşındayken onu kandırdılar. Biliyorum oğlumu HDP götürdü. Ama oğlumu nerede sattılar, onu bilmiyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlumu onlara bırakmayacağım. Dağda kimin çocuğu varsa gelip devletine teslim olsun. Çocuklar orada taşta, karda, çamurda sürünüyorlar. Yiyecek bir şey bile bulamıyorlar” diye konuştu.