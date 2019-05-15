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Muş'ta Ezanı Güzel Okuma Yarışması

MUŞ (İHA) – Muş’ta gerçekleştirilen ‘Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın il birincisi Varto ilçesinden çıktı.

MUŞ (İHA) – Muş'ta gerçekleştirilen ‘Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın il birincisi Varto ilçesinden çıktı.


Yarışmada birinci olan Zorabat Köyü Camii İmamı Hatibi Şuayip Çakallı, sevincini Varto Müftüsü Ferit Bitkin ile paylaştı. Müftülük personelleri arasında gerçekleştirilen yarışmada birinci seçilen Çakallı'nın temmuz ayında Hakkâri'de yapılacak olan bölge yarışmasında Muş'u temsil edeceğini dile getiren Müftü Ferit Bitkin, “Müftülüğümüzde görevli bulunan imam arkadaşımız, Muş ilinde yapılan yarışmada dereceye girip bölgede ilimizi temsil edecektir. İnşallah bölge birinciliğini de alacağına güveniyoruz. Kendisine bundan sonraki yarışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

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