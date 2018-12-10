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Muş'ta FETÖ operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş’un Bulanık ilçesinde “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan 1 şahsın ikametgâhında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan 1 şahsın ikametgâhında silah ve mühimmat ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bulanık ilçesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan 1 şahsın ikametgâhında yapılan aramada 1 adet AK-47 Kaleşnikof tüfeği, 1 adet Kaleşnikof tüfek şarjörü, 25 adet Kaleşnikof tüfek fişeği, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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