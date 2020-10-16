Muş'ta gece saatlerinde başlayan yangın söndürülemiyor

Muş'ta gece saatlerinde bir nalburda meydana gelen yangın 4 saatlik çalışmanın ardından halen kontrol altına alınamadı.

Olay, merkeze bağlı Minare Mahallesi Bitlis Caddesinde bulunan 4 katlı nalburda meydana geldi. Gece 03.30 sıralarında yaşanan olayı haber alan Muş Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale için harekete geçti. Olay yerine gelerek söndürme ve soğutma işlemi başlatan itfaiye ekiplerine Bingöl, Bitlis, ilçe, belde ve Muş Hava Meydan İşletmeleri ARFF ekipleri de destek verdi. İçerisinden kimyasal maddelerin bulunduğu işyerinde zaman zaman patlama meydana geliyor. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınamayan yangın, iş makinesi yardımıyla işyerinin duvarlarının yıkılması sonucu buralardan içeriye su ve köpük sıkılmaya başlandı.

Gece saatlerinde yangının meydana geldiği alana gelen İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, AFAD İl Müdürü Veysi As ve belediye başkan yardımcıları çalışmaları yerinde takip ediyor.

Öte yandan polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD'da hazırda bekletiliyor.