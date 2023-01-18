Muş'ta gençler yarıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 kültür ve sanat yarışmaları “sahne sırası sende” projesi çerçevesinde Muş'ta il birinciliği ses yarışması düzenlendi. Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleşen ses yarışmasına gençler yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleştirilen yarışmada 34 katılımcı dereceye girmek için sahneye çıktı. Düzenlenen yarışmada birinci olan Ömer Can Aksoy ve Havin Kotan, Elazığ'da yapılacak Doğu Anadolu Bölge Finalinde Muş'u temsil edecek. Ses yarışmasına katılan 34 genç arasında dereceye girenler bölge yarışmalarına katılacağını ifade eden Gençlik Hizmetleri Müdürü Hamdullah Kardaş hedeflerin ise Türkiye finalleri olduğunu belirterek, “2023 yılı gençler arası yarışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığımız tertip ediyor. Bizlerde önce bölge finallerinde daha sonra Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek gençlerimizi seçtik. İlimizde birinci olan çocuklarımız bizi Elâzığ'da bölge finallerinde temsil edecek. Geçen yıl şiir yarışmasında Türkiye finallerine gittik. İnşallah bu yılda da ses, şiir, tiyatro ve bilgi yarışmalarında Türkiye finallerine kalacağız. Gençlik merkezimiz Muş'un merkezinde olma hasebiyle birçok gencimize ulaşıyor. Yarışmalarımıza vatandaşlar tarafından yoğun ilgi oldu. 34 yarışmacı arasında dereceye giren arkadaşlar bizi bölge yarışmalarında temsil edecek” dedi.

Düşünen, okuyan ve araştıran gençlerin yetişmesi amacı ile bu tür yarışmaların düzenlendiğini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş ise, “Bakanlığımız gençlerimize geleneksel sanatımızı uygulamaları için düşünen, okuyan ve araştıran gençlerin yetişmesi amacı ile ses ve bilgi yarışmaları düzenlemektedir. Şiir yarışmasından sonra ses yarışması yaptık. Birinci olan gençlerimiz bölge şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Burada derece alan gençlerimiz Türkiye şampiyonasına katılacak. Şampiyonada derece alan gençlerimize bakanlığımız tarafından birinciye yurt dışı gezisi, ikinciye dizüstü bilgisayar ve üçüncüye akıllı telefon hediye edilecektir” ifadelerini kullandı.

Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Havin Kotan, hedeflerinin Türkiye şampiyonu derece alıp TRT sanatçısı olmak istediğini belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ses yarışmasında popüler müzikte birinci oldum. Bölge şampiyonasında ilimizi temsil edeceğim. Başarılı olursam Türkiye şampiyonasına katılacağım. Bundan sonra ki hedefim TRT sanatçısı olmak” şeklinde konuştu.