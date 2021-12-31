İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi

Muş’ta polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 658 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Muş'ta polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 658 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi kaçakçılara yönelik yapılan denetimler artırıldı. Yürütülen çalışmalarda şüpheli bir aracı durduran polis, içerisinde 2 bin 658 adet alkollü içki ele geçirirken, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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