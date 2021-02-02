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Muş'ta gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı ile ilgili olarak 29 Ocak 2021 günü gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; 30 cep telefonu, 12 cep telefonu koruyucu kılıfının ele geçirildiği ve 2 şüphelinin de yakalandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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