İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş’ta, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'ta, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 7-10 Nisan 2021 tarihleri arasında silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonlarda; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 84 tabanca fişeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 78 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 tabanca şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.


Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.