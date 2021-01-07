İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Muş’ta polis ekipleri tarafından cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda otomobil içerisine gizlenmiş 15 gümrük kaçağı telefonun ele geçirildiği bildirildi.

Muş'ta polis ekipleri tarafından cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda otomobil içerisine gizlenmiş 15 gümrük kaçağı telefonun ele geçirildiği bildirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda araç içerisine gizlenmiş vaziyette; 15 kaçak cep telefonu ve telefonlara ait aksesuarların ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem yapıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.