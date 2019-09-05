Muş'ta “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” toplantısı

Muş'ta Vali Vekili Alper Çifçi başkanlığında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” toplantısı yapıldı.

Muş Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” toplantısı yapıldı. Vali Vekili Alper Çifçi başkanlığında yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Alper Çifçi, il genelinde 711 okulda 6 bin 86 öğretmen ile 115 bin 631 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını belirtti. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Valilik, İl Jandarma, İl Emniyet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler, okul aile birliği, muhtarlar ve velilere görevler düştüğünü ifade eden Vali Vekili Çifçi: “Bilindiği üzere 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayıp, 17 Ocak'ta sona erecektir. Bu sene yapılan değişiklikler ilk dönem için 18-22 Kasım tarihleri arasında ara tatil verilecektir. İl genelinde bugün itibariyle 711 okulumuzda 6 bin 86 öğretmen ile 115 bin 631 öğrencimiz ders kayıt yaptırmıştır. Toplam 522 adet dersliklerimiz ve derslik başına düşen 23 öğrencimize okullarımız yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilmiştir. Halende Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımızda herhangi bir aksaklıklarla karşılaşıldığı zaman gerekli çalışmaları yapmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde eğitim alanlarına teminen ilgili kurumlarımızca okullarımızda ve çevrelerinde alınması gereken her türlü tedbirlerin yanında, siz değerli katılımcıların katkılarıyla okullarımızın güvenli hale getirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ise, “Yeni bir eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Bizim en önemli işimiz; bu ülkeyi daha aydınlık yarınlara çıkarabilmek için çocuklarımızı çok iyi bir şekilde yetiştirmek ve onları etraftan gelebilecek tehlikelere karşı koruyabilmektir. Bu konuda İl Emniyet Müdürlüğümüz ile İl Jandarma Komutanlığımız, üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Gerçekleştirilen çalışmalarla, ülkemizde ciddi oranda okul etraflarındaki suç oranlarının azaldığına şahit olduk. Bu bizim için güzel bir avantaj, bu bize ciddi bir katkı sağlıyor” dedi.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ta alınan güvenlik önlemleri ve karşılaşılacak sorunların en kısa sürede çözülmesi konusunda birer konuşma yaptılar.