Muş'ta halk koşusu ve yüzme yarışması yapıldı

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporun tabana yayılması, spor alt yapısının güçlendirilmesi ve Muş'un spor kenti olması adına düzenlenen “Haydi Muş Spora” temalı Muş Olimpiyatları kapsamında “Halk Koşusu” ve “Yüzme Yarışması” gerçekleştirildi.

“Haydi Muş Spora” teması ile start alan Muş Olimpiyatları 4. Gününe de dolu dizgin girdi. Yarışmaların devam ettiği kentte şu ana kadar 20'nin üzerinde etkinlik gerçekleştirildi. Sporun taban yayılması adına Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün start vermesi ile başlayan Halk Koşusu Muş Valiliği önünde başlayarak, şehir stadyumunda sona erdi. Dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesinin ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen yüzme yarışına geçildi. Burada çocuklar, gençler ve büyükler kategorisi için start düdüğünü çalan Vali Gündüzöz, yüzme yarışını başlattı. Yarışmada dereceye girenlere Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından kupa ve madalyaların yanı sıra çeşitli spor dallarında hediyeler takdim edildi.

“Muş spor şehri olacak”

Yarışmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, Muş'un spor kenti olacağını söyledi. 20 spor dalında etkinliğin devam ettiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “20 spor dalında 20'nin üzerinde etkinlik yapıyoruz. Bizim nüfusumuzun yüzde 40'ın üzerindeki kesim genç nüfus 0-17 yaş arası. Dolayısıyla gençliğimize sahip çıkmamız lazım, bir farkındalık oluşturmamız lazım. Bu sportif aktivitelerde bu farkındalığı oluşturmak için yapıldı. Adına Muş Olimpiyatları dedik. Burada bir espri, ruh var. Etkinliklerimiz bir hafta boyunca devam edecek. 23 Nisan günü başladık inşallah gençliğimize, yetişkinlerimize faydalı olur. Sporun yaşı olmaz. Bir farkındalık yapmış oluruz. Ve bundan sonra 12 ay boyunca herkes spor yapar ve zinde oluruz. Muş spor şehri olacak, şimdiden başladık” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise, “Valilik önünden başlayarak belediye önüne, oradan da şehir stadyumuna yaklaşık 3 bin metre mesafede bir halk koşusu düzenledik. Görüldüğü gibi teveccüh yüksekti. Burada küçükler, yıldızlar, gençler ve halk kategorisinde katılım oldu. Yine ödüllerimizi kategorilere göre belirledik. Spor tabana yayılıyor. Bir olimpiyat ruhu var” ifadelerini kullandı.